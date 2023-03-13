(Мокина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокина) Варвара

Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.11.1883

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1883

Отец: Мокинъ Лука

Мать: Мокина Васса

Александровка
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