Мокинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокинъ Степанъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

19.12.1888

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

Дети

1910 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1888

Отец: Мокинъ Лука

Мать: Мокина Васса

Александровка
Бракосочетание
04.02.1908

Жена: Мокина Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1910

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мокина Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Мокинъ Леонтий

Мать ребёнка: Мокина Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Мокинъ Никита

Мать ребёнка: Мокина Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Анна

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