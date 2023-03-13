Мокинъ Степанъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения19.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1888
Отец: Мокинъ Лука
Мать: Мокина Васса
Александровка
Бракосочетание
04.02.1908
Жена: Мокина Анна
Рождение ребёнка
08.09.1910
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мокина Анна
Рождение ребёнка
14.02.1914
Сын: Мокинъ Леонтий
Мать ребёнка: Мокина Анна
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Мокинъ Никита
Мать ребёнка: Мокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Анна