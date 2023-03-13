Суплотова (Наумова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суплотова (Наумова) Евдокія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.02.1835

Дата смерти

14.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1835

Отец: Наумовъ Трофимъ

Мать: Наумова (Сошникова) Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1857

Муж: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1858

Дочь: Мокина (Суплотова) Васса

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1860

Дочь: Суплотова Марья

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1861

Дочь: (Суплотова) Марья

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1862

Сын: Суплотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1864

Сын: Суплотовъ Павелъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1866

Дочь: Синева (Суплотова) Александра

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1868

Сын: Суплотовъ Семенъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Суплотовъ Андрей

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1871

Сын: Суплотовъ Петръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1873

Сын: Суплотовъ Петръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1875

Дочь: (Суплотова) Ирина

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1880

Сын: Суплотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.12.1905
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ хронической болезни печени

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