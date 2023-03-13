Суплотова (Наумова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения27.02.1835
Дата смерти14.12.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Наумовъ Трофимъ
Муж: Суплотовъ Владиміръ
Дочь: Мокина (Суплотова) Васса
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Дочь: Суплотова Марья
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Дочь: (Суплотова) Марья
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Сын: Суплотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Сын: Суплотовъ Павелъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Дочь: Синева (Суплотова) Александра
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Сын: Суплотовъ Семенъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Сын: Суплотовъ Андрей
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Сын: Суплотовъ Петръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Сын: Суплотовъ Петръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Дочь: (Суплотова) Ирина
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ
Сын: Суплотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Владиміръ