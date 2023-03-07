Наумова (Сошникова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Сошниковъ Яковъ
Мать: Сошникова Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1833
Сын: Наумовъ Василій
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
27.02.1835
Дочь: Суплотова Евдокія
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
23.10.1836
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
29.04.1839
Сын: Наумовъ Иванъ
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
19.04.1840
Дочь: Титова Пелагѣя
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
16.11.1841
Сын: Наумовъ Григорій
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
23.03.1846
Сын: Наумовъ Григорій
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
10.03.1849
Сын: Наумовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумовъ Трофимъ