Наумова (Сошникова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Сошникова) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сошниковъ Яковъ

Мать: Сошникова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Наумовъ Василій

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1835

Дочь: Суплотова Евдокія

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1836

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1839

Сын: Наумовъ Иванъ

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1840

Дочь: Титова Пелагѣя

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1841

Сын: Наумовъ Григорій

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1846

Сын: Наумовъ Григорій

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1849

Сын: Наумовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Наумовъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумовъ Трофимъ

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