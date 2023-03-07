Сошниковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Сошниковъ Степанъ
Мать: Сошникова Ирина
Бракосочетание
17.01.1809
Жена: Сошникова Екатерина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Наумова Настасья
Мать ребёнка: Сошникова Екатерина
Рождение ребёнка
13.10.1815
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Сошникова Екатерина
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сошниковъ Трофимъ
Мать ребёнка: Сошникова Екатерина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Колбанова Наталья
Мать ребёнка: Сошникова Екатерина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Сошникова Екатерина
Смерть
1831