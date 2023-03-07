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Сошниковъ Яковъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Сошниковъ Степанъ

Мать: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1809

Жена: Сошникова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Наумова Настасья

Мать ребёнка: Сошникова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1815

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Сошникова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сошниковъ Трофимъ

Мать ребёнка: Сошникова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Колбанова Наталья

Мать ребёнка: Сошникова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Сошникова Екатерина

Смерть
1831
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