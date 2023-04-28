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Сошниковъ Степанъ

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

27.07.1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Сошниковъ Захаръ

Мать: Сошникова Авдотья Степанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сошниковъ Алексей

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1783

Сын: Сошниковъ Максимъ

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сошниковъ Яковъ

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1785

Сын: Сошниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сошникова Афимья

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сошниковъ Яковъ

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1787

Дочь: Сошникова Васса

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Трубина Хавронья

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сошниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошникова Ирина

Смерть
27.07.1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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