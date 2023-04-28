Сошниковъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти27.07.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Сошниковъ Захаръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сошниковъ Алексей
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
23.04.1783
Сын: Сошниковъ Максимъ
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сошниковъ Яковъ
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
29.11.1785
Сын: Сошниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сошникова Афимья
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сошниковъ Яковъ
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
17.08.1787
Дочь: Сошникова Васса
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Трубина Хавронья
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сошниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Сошникова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сошникова Ирина
Смерть
27.07.1817