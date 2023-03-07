Сошниковъ Захаръ
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Сошниковъ Иванъ Филипповъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сошниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Сошникова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Сошникова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сошниковъ Абрамъ
Мать ребёнка: Сошникова Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1757