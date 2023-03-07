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Сошниковъ Захаръ

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Сошниковъ Иванъ Филипповъ

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сошниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Сошникова Авдотья Степанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Сошникова Авдотья Степанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Сошниковъ Абрамъ

Мать ребёнка: Сошникова Авдотья Степанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошникова Авдотья Степанова

Смерть
1757
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