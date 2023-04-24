Трубина (Сошникова) Хавронья
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти14.02.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Сошниковъ Степанъ
Мать: Сошникова Ирина
Бракосочетание
06.02.1811
Муж: Трубинъ Архипъ
Рождение ребёнка
1819
Сын: Трубинъ Артемий
Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ
Рождение ребёнка
21.05.1821
Сын: Трубинъ Алексей
Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Трубинъ Андрей
Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Трубинъ Кузьма
Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ
Смерть
14.02.1865