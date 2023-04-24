Трубина (Сошникова) Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина (Сошникова) Хавронья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

14.02.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Сошниковъ Степанъ

Мать: Сошникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1811

Муж: Трубинъ Архипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Трубинъ Артемий

Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1821

Сын: Трубинъ Алексей

Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Трубинъ Андрей

Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Трубинъ Кузьма

Отец ребёнка: Трубинъ Архипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.02.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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