Hovde Herman Oliver
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1904
Дата смерти01.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1904
Отец: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Hovde (Tisdel) Isabel A
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Образование
1926
Бракосочетание
23.12.1930
Жена: Hovde (Tisdel) Isabel A
Рождение ребёнка
31.08.1933
Мать ребёнка: Hovde (Tisdel) Isabel A
Рождение ребёнка
15.11.1934
Сын: Hovde Charles David
Мать ребёнка: Hovde (Tisdel) Isabel A
Работа или профессия
1951
Assistant Principal
Работа или профессия
1957
Principal
Работа или профессия
1964
Counselor
Смерть
01.10.1993