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Hovde Herman Oliver

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1904

Дата смерти

01.10.1993

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1904

Отец: Hovde Agnus Emile

Мать: Hovde (Olsen) Martha Regina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Hovde (Tisdel) Isabel A

Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Образование
1926
Бракосочетание
23.12.1930

Жена: Hovde (Tisdel) Isabel A

Рождение ребёнка
31.08.1933

Сын: Hovde Allen Ae Edward

Мать ребёнка: Hovde (Tisdel) Isabel A

Рождение ребёнка
15.11.1934

Сын: Hovde Charles David

Мать ребёнка: Hovde (Tisdel) Isabel A

Работа или профессия
1951
Assistant Principal
Работа или профессия
1957
Principal
Работа или профессия
1964
Counselor
Смерть
01.10.1993

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