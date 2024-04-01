Hovde Allen Ae Edward — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hovde Allen Ae Edward

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1933

Дата смерти

16.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933

Отец: Hovde Herman Oliver

Мать: Hovde (Tisdel) Isabel A

Работа или профессия
Неизвестно
Chemical Engineer
Образование
1947
Образование
1951
Бракосочетание
10.03.1955

Жена: не указана

Работа или профессия
1973
Director of Purchasing
Смерть
16.06.1988

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