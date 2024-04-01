Hovde Allen Ae Edward
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1933
Дата смерти16.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933
Отец: Hovde Herman Oliver
Мать: Hovde (Tisdel) Isabel A
Работа или профессия
Неизвестно
Chemical Engineer
Образование
1947
Образование
1951
Бракосочетание
10.03.1955
Жена: не указана
Работа или профессия
1973
Director of Purchasing
Смерть
16.06.1988