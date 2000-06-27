Hovde (Tisdel) Isabel A
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1908
Дата смерти27.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Hovde Herman Oliver
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Бракосочетание
23.12.1930
Муж: Hovde Herman Oliver
Рождение ребёнка
31.08.1933
Отец ребёнка: Hovde Herman Oliver
Рождение ребёнка
15.11.1934
Сын: Hovde Charles David
Отец ребёнка: Hovde Herman Oliver
Смерть
27.06.2000