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Hovde (Tisdel) Isabel A

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1908

Дата смерти

27.06.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Hovde Herman Oliver

Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Бракосочетание
23.12.1930

Муж: Hovde Herman Oliver

Рождение ребёнка
31.08.1933

Сын: Hovde Allen Ae Edward

Отец ребёнка: Hovde Herman Oliver

Рождение ребёнка
15.11.1934

Сын: Hovde Charles David

Отец ребёнка: Hovde Herman Oliver

Смерть
27.06.2000

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