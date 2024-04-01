Hovde (Olsen) Martha Regina
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1882
Дата смерти13.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Indian Missionary
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
14.09.1902
Муж: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
24.06.1904
Сын: Hovde Herman Oliver
Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
10.03.1906
Сын: Hovde Norman
Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Sanford (Hovde) Elizabeth Mathilda
Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
20.04.1911
Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
03.12.1913
Дочь: Beard (Hovde) Margaret Clara Frieda
Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
22.06.1920
Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile
Рождение ребёнка
03.03.1922
Сын: Hovde Edward Harold
Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile
Смерть
13.05.1964
Похороны
Неизвестно