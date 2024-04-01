Hovde (Olsen) Martha Regina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hovde (Olsen) Martha Regina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1882

Дата смерти

13.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Indian Missionary
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
14.09.1902

Муж: Hovde Agnus Emile

Рождение ребёнка
24.06.1904

Сын: Hovde Herman Oliver

Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile

Рождение ребёнка
10.03.1906

Сын: Hovde Norman

Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Sanford (Hovde) Elizabeth Mathilda

Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile

Рождение ребёнка
20.04.1911

Сын: Hovde Adolph Brynjolf

Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile

Рождение ребёнка
03.12.1913

Дочь: Beard (Hovde) Margaret Clara Frieda

Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile

Рождение ребёнка
22.06.1920

Сын: Hovde Melvin Christian

Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile

Рождение ребёнка
03.03.1922

Сын: Hovde Edward Harold

Отец ребёнка: Hovde Agnus Emile

Смерть
13.05.1964
Похороны
Неизвестно

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