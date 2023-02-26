Карп Семёнов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти01.09.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Семён Георгиев
Мать: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1820
Жена: Евдокия Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Карпова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Бракосочетание
18.10.1831
Жена: Екатерина Сергеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1834
Дочь: Стефанида Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1837
Сын: Матвей Карпов
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1840
Дочь: Агрипина Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1843
Дочь: Параскева Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1849
Дочь: Васса Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.09.1849
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.