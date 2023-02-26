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Карп Семёнов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.09.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Семён Георгиев

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1820

Жена: Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Карпова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Бракосочетание
18.10.1831

Жена: Екатерина Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1834

Дочь: Стефанида Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1837

Сын: Матвей Карпов

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1840

Дочь: Агрипина Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1843

Дочь: Параскева Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1849

Дочь: Васса Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.09.1849
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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