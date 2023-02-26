(д.Фащево) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти20.06.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1820
Муж: Карп Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Карпова
Отец ребёнка: Карп Семёнов
Смерть
20.06.1831
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка