(д.Фащево) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(д.Фащево) Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

20.06.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1820

Муж: Карп Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Карпова

Отец ребёнка: Карп Семёнов

Смерть
20.06.1831
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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