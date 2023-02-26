Екатерина Сергеева
Место рожденияд.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Сергей Иванов
Мать: ?
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1831
Муж: Карп Семёнов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1834
Дочь: Стефанида Карпова
Отец ребёнка: Карп Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1837
Сын: Матвей Карпов
Отец ребёнка: Карп Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1840
Дочь: Агрипина Карпова
Отец ребёнка: Карп Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1843
Дочь: Параскева Карпова
Отец ребёнка: Карп Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1849
Дочь: Васса Карпова
Отец ребёнка: Карп Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1852
Муж: Терентий Николаев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно