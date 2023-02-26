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Екатерина Сергеева

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Место рождения

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Сергей Иванов

Мать: ?

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1831

Муж: Карп Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1834

Дочь: Стефанида Карпова

Отец ребёнка: Карп Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1837

Сын: Матвей Карпов

Отец ребёнка: Карп Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1840

Дочь: Агрипина Карпова

Отец ребёнка: Карп Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1843

Дочь: Параскева Карпова

Отец ребёнка: Карп Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1849

Дочь: Васса Карпова

Отец ребёнка: Карп Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1852

Муж: Терентий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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