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Сергей Иванов

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Место рождения

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Екатерина Сергеева

Мать ребёнка: ?

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: ?

д.Стрелицы
Смерть
Неизвестно
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