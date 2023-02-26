Сергей Иванов
Место рожденияд.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Екатерина Сергеева
Мать ребёнка: ?
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: ?
д.Стрелицы
Смерть
Неизвестно