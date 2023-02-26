Анастасия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Сергеева

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Место рождения

д.Стрелицы

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1794 г.р.

Мать

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сергей Иванов

Мать: ?

д.Стрелицы
Бракосочетание
06.07.1856

Муж: Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1857

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1859

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

д.Станиги
Рождение ребёнка
07.11.1860

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

д.Станиги
Смерть
Неизвестно
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