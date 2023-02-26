Анастасия Сергеева
Место рожденияд.Стрелицы
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Сергей Иванов
Мать: ?
д.Стрелицы
Бракосочетание
06.07.1856
Муж: Иван Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1857
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1859
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
д.Станиги
Рождение ребёнка
07.11.1860
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
д.Станиги
Смерть
Неизвестно