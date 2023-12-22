Крупинов Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинов Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Крупинов Филипп Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1976

Сын: Крупинов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна

Рождение ребёнка
21.11.1977

Дочь: Крупинова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна

Рождение ребёнка
07.12.1984

Дочь: Крупинова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна

Рождение ребёнка
04.12.?

Дочь: Крупинова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупинова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупинова Зоя Порфирьевна

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