Крупинов Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Крупинов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1976
Сын: Крупинов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.11.1977
Дочь: Крупинова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна
Рождение ребёнка
07.12.1984
Дочь: Крупинова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна
Рождение ребёнка
04.12.?
Дочь: Крупинова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупинова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Крупинова Зоя Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно