Крупинова Зоя Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинова Зоя Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1976

Сын: Крупинов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
21.11.1977

Дочь: Крупинова Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
07.12.1984

Дочь: Крупинова Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
04.12.?

Дочь: Крупинова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупинова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупинов Григорий Филиппович

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