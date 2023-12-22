Крупинова Зоя Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1976
Сын: Крупинов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
21.11.1977
Дочь: Крупинова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
07.12.1984
Дочь: Крупинова Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
04.12.?
Дочь: Крупинова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупинова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Крупинов Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно