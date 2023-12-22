Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Крупинова Галина Григорьевна
Крупинова Галина Григорьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.?
Пол
Женский
Отец
Крупинов Григорий Филиппович
1952 г.р.
Мать
Крупинова Зоя Порфирьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.?
Отец:
Крупинов Григорий Филиппович
Мать:
Крупинова Зоя Порфирьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия