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Крупинов Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1908

Дата смерти

03.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1908

Отец: Сергеев Василий Сергеевич

Мать: Сергеева Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
03.01.1938

Сын: Курпинов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Крупинова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
02.02.1949

Дочь: Афоркина Елена Филипповна

Мать ребёнка: Крупинова Мария Ефимовна

Аликово, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1952

Сын: Крупинов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупинов Николай Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупинов Александр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.1984
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