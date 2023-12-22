Крупинов Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1908
Дата смерти03.01.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1908
Рождение ребёнка
03.01.1938
Мать ребёнка: Крупинова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
02.02.1949
Дочь: Афоркина Елена Филипповна
Мать ребёнка: Крупинова Мария Ефимовна
Аликово, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1952
Сын: Крупинов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупинов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупинов Александр Филиппович
Смерть
03.01.1984