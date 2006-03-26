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Курпинов Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1938

Дата смерти

26.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1938

Отец: Крупинов Филипп Васильевич

Мать: Крупинова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
30.01.1959

Сын: Крупинов Владислав Иванович

Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1965

Дочь: Охтишина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1968

Сын: Крупинов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна

Смерть
26.03.2006
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