Курпинов Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1938
Дата смерти26.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1938
Рождение ребёнка
30.01.1959
Сын: Крупинов Владислав Иванович
Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1965
Дочь: Охтишина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1968
Сын: Крупинов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупинова Юлия Ивановна
Смерть
26.03.2006