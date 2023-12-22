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Крупинова Светлана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1977

Отец: Крупинов Григорий Филиппович

Мать: Крупинова Зоя Порфирьевна

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