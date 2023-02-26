Сапожникова Софья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Софья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Чуракова Анна Герасимова

Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1902

Сын: Сапожников Николай Герасимов

Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сапожников Василий Герасимов

Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Таисия Герасимова

Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Христиния Герасимова

Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Герасим Михайлов

Смерть
1934
г.фрунзе
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