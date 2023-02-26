Сапожникова Софья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: Чуракова Анна Герасимова
Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1902
Сын: Сапожников Николай Герасимов
Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сапожников Василий Герасимов
Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Таисия Герасимова
Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Христиния Герасимова
Отец ребёнка: Сапожников Герасим Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934
г.фрунзе