Королёва-Ушанова Пелагия Петрова
Место рожденияд.Костинёво Калужской губ.
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: ?
д.Костинёво Калужской губ.
Бракосочетание
23.?.1866
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1867
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Борисов Яков Михайлов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.07.1868
Сын: Королёв-Ушанов Борис Яковлев
Отец ребёнка: Борисов Яков Михайлов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Борисов Яков Михайлов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно