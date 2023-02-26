Королёва-Ушанова Пелагия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва-Ушанова Пелагия Петрова

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Место рождения

д.Костинёво Калужской губ.

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пётр Фёдоров

Мать: ?

д.Костинёво Калужской губ.
Бракосочетание
23.?.1866

Муж: Борисов Яков Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1867

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Борисов Яков Михайлов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.07.1868

Сын: Королёв-Ушанов Борис Яковлев

Отец ребёнка: Борисов Яков Михайлов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Борисов Яков Михайлов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
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