Борисов Иван Яковлев
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Борисов Яков
Мать: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1900
Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1902
старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
04.03.1903
Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1903
Сын: Борисов Иван Иванов
Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
21.01.1908
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно