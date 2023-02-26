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Борисов Иван Яковлев

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Борисов Яков

Мать: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1900

Сын: Борисов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1902
старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Борисов Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Борисов Иван Иванов

Мать ребёнка: Борисова Матрона Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
21.01.1908

Жена: Прыткова Борисова Агрипина Николаева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Матрона Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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