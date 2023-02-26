Борисов Яков Михайлов
Место рожденияс. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Дата рождения02.10.1846
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1846
Отец: Борисов Михаил Иванов
с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Бракосочетание
23.?.1866
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1867
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Королёва-Ушанова Пелагия Петрова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.07.1868
Сын: Королёв-Ушанов Борис Яковлев
Мать ребёнка: Королёва-Ушанова Пелагия Петрова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Королёва-Ушанова Пелагия Петрова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
1883
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.