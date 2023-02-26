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Борисов Яков Михайлов

Место рождения

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ

Дата рождения

02.10.1846

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1846

Отец: Борисов Михаил Иванов

Мать: Борисова Ефрасинья Иванова

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Бракосочетание
23.?.1866

Жена: Королёва-Ушанова Пелагия Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1867

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Королёва-Ушанова Пелагия Петрова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.07.1868

Сын: Королёв-Ушанов Борис Яковлев

Мать ребёнка: Королёва-Ушанова Пелагия Петрова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Королёва-Ушанова Пелагия Петрова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
1883
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.