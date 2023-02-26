Чуракова (Сапожникова) Анна Герасимова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения05.09.1899
Дата смерти04.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1899
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1927
Дочь: Чуракова Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Чураков Дмитрий Афансасьевич
г.фрунзе
Смерть
04.06.1972
г. новосибирск