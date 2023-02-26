Чуракова (Сапожникова) Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Сапожникова) Анна Герасимова

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

05.09.1899

Дата смерти

04.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1899

Отец: Сапожников Герасим Михайлов

Мать: Сапожникова Софья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1927

Дочь: Чуракова Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Чураков Дмитрий Афансасьевич

г.фрунзе
Смерть
04.06.1972
г. новосибирск
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