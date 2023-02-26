Сапожников Герасим Михайлов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения23.02.1875
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1875
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: Чуракова Анна Герасимова
Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1902
Сын: Сапожников Николай Герасимов
Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сапожников Василий Герасимов
Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Таисия Герасимова
Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Христиния Герасимова
Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921