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Сапожников Герасим Михайлов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

23.02.1875

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1875

Отец: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

Мать: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Чуракова Анна Герасимова

Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1902

Сын: Сапожников Николай Герасимов

Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сапожников Василий Герасимов

Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Таисия Герасимова

Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Христиния Герасимова

Мать ребёнка: Сапожникова Софья Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Софья Яковлева

Смерть
1921
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