Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.02.1864
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1868
Сын: Королёв-Акишин Василий Михайлов
Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Королёв-Акишин Захарий Михайлов
Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)
Рождение ребёнка
23.02.1875
Сын: Сапожников Герасим Михайлов
Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Сапожников Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно