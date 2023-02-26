Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.02.1864

Муж: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сапожников Иван Михайлов

Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1868

Сын: Королёв-Акишин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Королёв-Акишин Захарий Михайлов

Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

Рождение ребёнка
23.02.1875

Сын: Сапожников Герасим Михайлов

Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Сапожников Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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