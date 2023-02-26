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Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

22.05.1846

Дата смерти

02.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1846

Отец: Акишин Николай Кириллов

Мать: Акишина Акилина Никитина

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
16.02.1864

Жена: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сапожников Иван Михайлов

Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1868

Сын: Королёв-Акишин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Королёв-Акишин Захарий Михайлов

Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

Рождение ребёнка
23.02.1875

Сын: Сапожников Герасим Михайлов

Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Сапожников Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
02.12.1912
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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