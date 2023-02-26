Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения22.05.1846
Дата смерти02.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
22.05.1846
Отец: Акишин Николай Кириллов
Мать: Акишина Акилина Никитина
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
16.02.1864
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1868
Сын: Королёв-Акишин Василий Михайлов
Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Королёв-Акишин Захарий Михайлов
Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова
Рождение ребёнка
23.02.1875
Сын: Сапожников Герасим Михайлов
Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Сапожников Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
02.12.1912
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды