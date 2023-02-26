Акишина Акилина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Авраам Николаев
Отец ребёнка: Акишин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1846
Сын: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)
Отец ребёнка: Акишин Николай Кириллов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Николаева
Отец ребёнка: Акишин Николай Кириллов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно