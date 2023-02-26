Акишина Акилина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишина Акилина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Авраам Николаев

Отец ребёнка: Акишин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1846

Сын: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

Отец ребёнка: Акишин Николай Кириллов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Николаева

Отец ребёнка: Акишин Николай Кириллов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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