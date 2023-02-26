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Сапожников Иван Михайлов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Акишин - Сапожников Михаил (Дмитриев)

Мать: Акишина - Сапожникова Хиония (Феония) Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Сапожников Роман Иванов

Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1913

Сын: Сапожников Иван Иванов

Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Сапожников Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Акилина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Ксения Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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