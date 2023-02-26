Сапожников Иван Михайлов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.09.1908
Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1913
Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1914
Сын: Сапожников Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Сапожникова Ксения Дмитриева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно