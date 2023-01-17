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Криницына (Ефремова) Наталия

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Место рождения

Бажинской, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.08.1901

Дата смерти

05.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1901

Отец: Ефремов Григорий

Мать: Ефремова Ирина

Бажинской, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.09.1918

Муж: Криницын Трофим

Рождение ребёнка
1925

Сын: Криницын Александр

Отец ребёнка: Криницын Трофим

Бракосочетание
28.09.1928

Муж: Криницын Трофим

Рождение ребёнка
20.02.1933

Сын: Криницын Федор

Отец ребёнка: Криницын Трофим

Абрамово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.10.1972
Абрамово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Кровоизлияние в мозг, атеросклероз сосудов мозга, общий атеросклероз
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