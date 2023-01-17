Криницына (Ефремова) Наталия
Место рождения
Дата рождения28.08.1901
Дата смерти05.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1901
Отец: Ефремов Григорий
Мать: Ефремова Ирина
Бракосочетание
28.09.1918
Муж: Криницын Трофим
Рождение ребёнка
1925
Сын: Криницын Александр
Отец ребёнка: Криницын Трофим
Бракосочетание
28.09.1928
Муж: Криницын Трофим
Рождение ребёнка
20.02.1933
Сын: Криницын Федор
Отец ребёнка: Криницын Трофим
Смерть
05.10.1972
Кровоизлияние в мозг, атеросклероз сосудов мозга, общий атеросклероз