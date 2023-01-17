Криницын Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криницын Федор

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Место рождения

Абрамово, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1933

Отец: Криницын Трофим

Мать: Криницына Наталия

Абрамово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.10.1963

Сын: Криницын Владимир Федорович

Мать ребёнка: Криницына Валентина

Ак-Тюз, Киргизия
Развод
Неизвестно

Жена: Криницына Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: Криницына Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криницына Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысолетина Мария

Смерть
Неизвестно
Чебоксары
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