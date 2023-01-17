Криницын Федор
Место рождения
Дата рождения20.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1933
Отец: Криницын Трофим
Мать: Криницына Наталия
Рождение ребёнка
18.10.1963
Сын: Криницын Владимир Федорович
Мать ребёнка: Криницына Валентина
Ак-Тюз, Киргизия
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысолетина Мария
Смерть
Неизвестно
Чебоксары