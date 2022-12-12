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Криницын Трофим

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Место рождения

Абрамово, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

25.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Криницын Василий

Мать: не указана

Абрамово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.09.1918

Жена: Криницына Наталия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Криницын Александр

Мать ребёнка: Криницына Наталия

Бракосочетание
28.09.1928

Жена: Криницына Наталия

Рождение ребёнка
20.02.1933

Сын: Криницын Федор

Мать ребёнка: Криницына Наталия

Абрамово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.11.1943
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