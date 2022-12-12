Криницын Трофим
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти25.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Криницын Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1918
Жена: Криницына Наталия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Криницын Александр
Мать ребёнка: Криницына Наталия
Бракосочетание
28.09.1928
Жена: Криницына Наталия
Рождение ребёнка
20.02.1933
Сын: Криницын Федор
Мать ребёнка: Криницына Наталия
Смерть
25.11.1943
двусторонний туберкулез легких