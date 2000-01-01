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Криницын Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Криницын Трофим

Мать: Криницына Наталия

Военная служба
20.01.1941
Шарангский РВК, Кировская обл., Шарангский р-н, Кировская обл.
Общие сведения Фамилия, имя, отчество: Александр Трофимович Криницын Дата рождения военнослужащего: __.__.1925 Время поступления на службу: 20.01.1942 Место призыва: Шарангский РВК, Кировская обл., Ш... Показать все
Работа или профессия
С 20.01.1942 по 1945
Старшина | Должность: Старшина
Военная награда
16.03.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Старшина
Смерть
Неизвестно
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