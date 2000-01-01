Криницын Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Криницын Трофим
Мать: Криницына Наталия
Военная служба
20.01.1941
Шарангский РВК, Кировская обл., Шарангский р-н, Кировская обл.
Общие сведения Фамилия, имя, отчество: Александр Трофимович Криницын Дата рождения военнослужащего: __.__.1925 Время поступления на службу: 20.01.1942 Место призыва: Шарангский РВК, Кировская обл., Ш... Показать все
Работа или профессия
С 20.01.1942 по 1945
Старшина | Должность: Старшина
Военная награда
16.03.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Старшина
Смерть
Неизвестно