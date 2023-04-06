Щелокова (Колесникова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Колесниковъ Тимофей
Мать: Колесникова Марфа
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Грошева Наталья
Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ
Рождение ребёнка
07.12.1805
Сын: Щелоковъ Николай
Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Щелоковъ Терентий
Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.10.1807
Сын: Щелоковъ Андрей
Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ
Рождение ребёнка
03.02.1810
Сын: Щелоковъ Федоръ
Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щелоковъ Яковъ