Щелокова (Колесникова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелокова (Колесникова) Авдотья

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Колесниковъ Тимофей

Мать: Колесникова Марфа

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Грошева Наталья

Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1805

Сын: Щелоковъ Николай

Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Щелоковъ Терентий

Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ

Рождение ребёнка
01.10.1807

Сын: Щелоковъ Андрей

Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ

Рождение ребёнка
03.02.1810

Сын: Щелоковъ Федоръ

Отец ребёнка: Щелоковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелоковъ Яковъ

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