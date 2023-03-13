Колесникова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Колесниковъ Викулъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Тимофей

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Щелокова Авдотья

Отец ребёнка: Колесниковъ Тимофей

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Колесниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Тимофей

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниковъ Тимофей

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