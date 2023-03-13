Колесникова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Колесниковъ Викулъ
Отец ребёнка: Колесниковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Щелокова Авдотья
Отец ребёнка: Колесниковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Колесниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колесниковъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесниковъ Тимофей