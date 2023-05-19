Колесниковъ Викулъ
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти15.01.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Колесниковъ Тимофей
Мать: Колесникова Марфа
Рождение ребёнка
10.11.1802
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Колесникова Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1822
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Анна
Смерть
15.01.1821
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан