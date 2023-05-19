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Колесниковъ Викулъ

Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

15.01.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Колесниковъ Тимофей

Мать: Колесникова Марфа

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1802

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Колесникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1822
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Анна

Смерть
15.01.1821
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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