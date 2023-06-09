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Колесниковъ Тимофей

Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Калининъ Степанъ

Мать: Анисья Аверьянова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Колесниковъ Викулъ

Мать ребёнка: Колесникова Марфа

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Щелокова Авдотья

Мать ребёнка: Колесникова Марфа

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Колесниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колесникова Марфа

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
1822
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Марфа

Смерть
1831
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан