Колесниковъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Калининъ Степанъ
Мать: Анисья Аверьянова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Колесниковъ Викулъ
Мать ребёнка: Колесникова Марфа
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Щелокова Авдотья
Мать ребёнка: Колесникова Марфа
Рождение ребёнка
1786
Сын: Колесниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колесникова Марфа
Место жительства
1822
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Марфа
Смерть
1831
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан