Калининъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалининъ Степанъ

Калининъ Степанъ

avatar

Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Михайловъ Калина

Мать: не указана

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колесниковъ Тимофей

Мать ребёнка: Анисья Аверьянова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шульгина Елизавета

Мать ребёнка: Анисья Аверьянова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Степановъ Дементей

Мать ребёнка: Анисья Аверьянова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Аверьянова

Смерть
1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close