Калининъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Михайловъ Калина
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колесниковъ Тимофей
Мать ребёнка: Анисья Аверьянова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шульгина Елизавета
Мать ребёнка: Анисья Аверьянова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Степановъ Дементей
Мать ребёнка: Анисья Аверьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Аверьянова
Смерть
1793