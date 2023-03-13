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Щелоковъ Терентий
Щелоковъ Терентий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
18.02.1810
Пол
Мужской
Отец
Щелоковъ Яковъ
1784 г.р.
Мать
Щелокова (Колесникова) Авдотья
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Щелоковъ Яковъ
Мать:
Щелокова Авдотья
Смерть
18.02.1810
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