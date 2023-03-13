Щелоковъ Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелоковъ Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

18.02.1810

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Щелоковъ Яковъ

Мать: Щелокова Авдотья

Смерть
18.02.1810
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