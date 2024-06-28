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Петров Константин Ильич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.04.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Петров Илья Иванович

Мать: Петрова Неонила Гавриловна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
18.08.1851

Жена: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Петров Алексей Константинович

Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Петрова Акилина Константиновна

Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1861

Сын: Петров Иван Константинович

Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1864

Дочь: Петрова Соломония Константиновна

Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1865

Сын: Петров Николай Константинович

Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1869

Дочь: Петрова Евфимия Константиновна

Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрова Агафия Константиновна

Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
01.04.1889
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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