Петров Константин Ильич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти01.04.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Петров Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
18.08.1851
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854
Сын: Петров Алексей Константинович
Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петрова Акилина Константиновна
Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Петров Иван Константинович
Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
31.07.1864
Дочь: Петрова Соломония Константиновна
Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1865
Сын: Петров Николай Константинович
Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1869
Дочь: Петрова Евфимия Константиновна
Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрова Агафия Константиновна
Мать ребёнка: Петрова (Антипина) Анна Васильевна
Смерть
01.04.1889
от горячки