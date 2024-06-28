Петрова Евфимия Константиновна
Место рождения
Дата рождения14.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1869
Крещение
04.10.1869
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1902
Дочь: Петрова Параскева
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
29.10.1904
Дочь: Петрова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Петрова Елена
Отец ребёнка: не указан
внебрачная
Смерть
Неизвестно