Петрова Евфимия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Евфимия Константиновна

Петрова Евфимия Константиновна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

14.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1869

Отец: Петров Константин Ильич

Мать: Петрова (Антипина) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
04.10.1869
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1902

Дочь: Петрова Параскева

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
29.10.1904

Дочь: Петрова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Петрова Елена

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
внебрачная
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.