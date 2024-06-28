Петрова Неонила Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти29.04.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Петров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Петров Илья Иванович
Место жительства
1849
Смерть
29.04.1867
от старости