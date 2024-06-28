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Петрова Неонила Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

29.04.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Илья Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Петров Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Петров Илья Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Петров Константин Ильич

Отец ребёнка: Петров Илья Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
29.04.1867
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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