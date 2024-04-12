(Некрасова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
03.09.1857
Сын: Некрасов Николай Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталия Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1860
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
04.12.1861
Дочь: Вихорева Варвара Александрова
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1862
Сын: Некрасов Николай Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Александр Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно