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(Некрасова) Анна Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Некрасов Андрей Емельянович

Мать: Некрасова Мария Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1857

Сын: Некрасов Николай Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталия Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1860

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1861

Дочь: Вихорева Варвара Александрова

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1862

Сын: Некрасов Николай Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Александр Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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