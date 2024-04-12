Вихорева (Некрасова) Варвара Александрова
Место рождения
Дата рождения04.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1861
Отец: Некрасов Александр Андреевич
Мать: Анна Андреевна
Бракосочетание
31.01.1879
Рождение ребёнка
12.02.1880
Отец ребёнка: Вихорев Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1881
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вихорев Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно