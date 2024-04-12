Вихорева (Некрасова) Варвара Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихорева (Некрасова) Варвара Александрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1861

Отец: Некрасов Александр Андреевич

Мать: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Вихорев Иван Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1880

Сын: Вихорев Павел Иванович

Отец ребёнка: Вихорев Иван Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1881

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вихорев Иван Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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