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Вихорев Иван Иванович

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Вихорев Иван

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1879

Жена: Вихорева Варвара Александрова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1880

Сын: Вихорев Павел Иванович

Мать ребёнка: Вихорева Варвара Александрова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1881

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Вихорева Варвара Александрова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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