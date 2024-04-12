Вихорев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Вихорев Иван
Бракосочетание
31.01.1879
Рождение ребёнка
12.02.1880
Мать ребёнка: Вихорева Варвара Александрова
Рождение ребёнка
09.06.1881
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Вихорева Варвара Александрова
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно