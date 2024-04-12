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Некрасов Александр Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Некрасов Андрей Иванов

Мать: Некрасова Акилина Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1856

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1857

Сын: Некрасов Николай Александрович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталия Александровна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1860

Дочь: Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1861

Дочь: Вихорева Варвара Александрова

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1862

Сын: Некрасов Николай Александрович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Александр Александрович

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1882
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