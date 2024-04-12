Некрасов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Некрасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
03.09.1857
Сын: Некрасов Николай Александрович
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталия Александровна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1860
Дочь: Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1861
Дочь: Вихорева Варвара Александрова
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
02.12.1862
Сын: Некрасов Николай Александрович
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Александр Александрович
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1882